Спецоперация 25 июня 2023, 05:51 Бойцы ВС России сорвали попытки ротации ВСУ Группировка «Запад» сорвала четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении

Читать 360tv в

За минувшие сутки российские бойцы группировки «Запад» сорвали четыре попытки украинских военных провести ротацию подразделений на передовых позициях на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Его слова привел ТАСС.

«Артиллерией группировки в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях», — сообщил Зыбинский.

Реклама

Он также добавил, что в результате этого противник лишился более взвода живой силы.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы, как сообщил Зыбинский, противник потерял два минометных расчета. Это произошло в районе населенных пунктов Кисловка и Табаевка. Для уничтожения техники ВСУ российские бойцы применили расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С».

Бойцы группировки «Восток» отразили атаки украинских военных на двух направлениях. На Южно-Донецком направлении это произошло в районе Макаровки, а на Запорожском — в районе населенного пункта Ровнополь.