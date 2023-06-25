25 июня 2023, 05:51
Бойцы ВС России сорвали попытки ротации ВСУ
Группировка «Запад» сорвала четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
За минувшие сутки российские бойцы группировки «Запад» сорвали четыре попытки украинских военных провести ротацию подразделений на передовых позициях на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Его слова привел ТАСС.
«Артиллерией группировки в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях», — сообщил Зыбинский.
Реклама
Он также добавил, что в результате этого противник лишился более взвода живой силы.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы, как сообщил Зыбинский, противник потерял два минометных расчета. Это произошло в районе населенных пунктов Кисловка и Табаевка. Для уничтожения техники ВСУ российские бойцы применили расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С».
Бойцы группировки «Восток» отразили атаки украинских военных на двух направлениях. На Южно-Донецком направлении это произошло в районе Макаровки, а на Запорожском — в районе населенного пункта Ровнополь.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама