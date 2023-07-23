Спецоперация 23 июля 2023, 05:57 Бойцы ВС России отразили атаки ВСУ на четырех направлениях РИА «Новости»: подразделения группировки «Юг» отразили атаки ВСУ на четырех направлениях РИА «Новости»

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Подразделения группировки «Юг» успешно отразили атаки бойцов ВСУ на четырех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в комментарии РИА «Новости».

«Подразделения „Южной“ группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях», — сказал Астафьев.

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Он также добавил, что украинским штурмовикам обеспечивали огневую поддержку артиллерия и танки на закрытых огневых позициях.

Разведка российских подразделений своевременно обнаружила выдвижение противника. Это позволило бойцам ВС России уничтожить бронетехнику ВСУ еще до начала выхода на рубеж перехода в атаку.

Также в районах населенных пунктов Богдановка и Клещи российские силы поразили три танка украинских военных. В районе Верхнекаменского артиллерия группировки ликвидировала гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет противника. В районе Измайловки российские бойцы лишили ВСУ 152-миллиметрового орудия 2А65 «Мста-Б».

Авиация группировки войск «Восток» ранее поразила свыше 10 мест скопления украинских военных на Запорожском направлении. Также в районе Новодаровки артиллеристы группировки сорвали попытку ВСУ провести ротацию боевиков.