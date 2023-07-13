Спецоперация 13 июля 2023, 05:58 Бойцы ВС РФ впервые применили дистанционно управляемый ПТРК «Корнет» Российские военные впервые использовали дистанционно управляемый ПТРК «Корнет» в зоне СВО Википедия

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В зоне спецоперации впервые использовали комплекс дистанционного управления «Курган» в рамках противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщил РИА «Новости» представитель команды разработчиков-энтузиастов комплекса.

«Подразделение спецназа группировки „Юг“ „заптурило“ блиндаж ВСУ с применением комплекса дистанционного управления „Курган“ для ПТРК „Корнет“, — заявил он.

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Разработчики предоставили агентству кадры с работой вооружения. На них видно, как происходит наведение на цель, после чего происходит выстрел. В сообщении сказано, что наведение осуществили с выносного пульта удаленного управления.

Одна из главных идей новой разработки — это минимизация потерь среди российских бойцов от ответных ударов украинских националистов. Когда происходит пуск ПТУР, то место запуска боеприпаса демаскируется. Противник начинает атаковать не зная, что военные с пультом управления находятся в другом месте.

Ранее стало известно, что российская авиации сбила украинский вертолет Ми-24 в Донецкой народной республике. Тогда за сутки ВСУ потеряли до 335 бойцов и британскую гаубицу FH-70.