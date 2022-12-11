Спецоперация 11 декабря 2022, 11:02 Бойцы ВС РФ огнем ответили иностранным наемникам на предложение сдаться Мобилизованные россияне рассказали о бое с иностранными наемниками под Сватовом РИА «Новости»

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В Донбассе мобилизованные при выполнении боевых задач столкнулись с иностранными наемниками. Бойцы Вооруженных сил РФ рассказали РИА «Новости», что в ответ на предложение сдаться открыли огонь.

Столкновение произошло на Сватовском участке фронта в Донбассе. Солдаты заняли оборону в окопах. Командиры приказали мобилизованным отойти в центр посадки, чтобы не мешать работе артиллерии. Вдруг бойцы заметили, что рядом мелькают тени.

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Как рассказал один из бойцов, российские военнослужащие потребовали пароль у подразделения, но в ответ услышали слова с польским или словацким акцентом: «Русские, сдавайся!» Тогда бойцы ВС РФ открыли огонь.

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«Послали их… Русские не сдаются», — заключил солдат.

Утром 11 декабря стало известно, что снаряды ВСУ повредили свыше 20 домов в Сватове. Они выпустили семь ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.