11 декабря 2022, 11:02
Бойцы ВС РФ огнем ответили иностранным наемникам на предложение сдаться
Мобилизованные россияне рассказали о бое с иностранными наемниками под Сватовом
В Донбассе мобилизованные при выполнении боевых задач столкнулись с иностранными наемниками. Бойцы Вооруженных сил РФ рассказали РИА «Новости», что в ответ на предложение сдаться открыли огонь.
Столкновение произошло на Сватовском участке фронта в Донбассе. Солдаты заняли оборону в окопах. Командиры приказали мобилизованным отойти в центр посадки, чтобы не мешать работе артиллерии. Вдруг бойцы заметили, что рядом мелькают тени.
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Как рассказал один из бойцов, российские военнослужащие потребовали пароль у подразделения, но в ответ услышали слова с польским или словацким акцентом: «Русские, сдавайся!» Тогда бойцы ВС РФ открыли огонь.
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«Послали их… Русские не сдаются», — заключил солдат.
Утром 11 декабря стало известно, что снаряды ВСУ повредили свыше 20 домов в Сватове. Они выпустили семь ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Донбасс
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