Спецоперация 11 апреля 2024, 21:24 Бойцы ВС РФ форсировали реку Мокрые Ялы на Времевском направлении Рогов: российские военные форсировали реку Мокрые Ялы возле Урожайного в ДНР РИА «Новости»

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Бойцы ВС РФ форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Российские войска активизировались на Времевском направлении, на стыке Запорожской области и ДНР.

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«Наши ребята успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков», — уточнил он.

Рогов добавил, что армия России отбила все попытки контратак противника на этом участке.

До этого Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ночь на 11 апреля, причем все цели были достигнуты.

Также подразделения группировки войск «Восток» пресекли попытки бойцов ВСУ провести ротации своего контингента ради усиления передовых позиций на Южно-Донецком направлении, поразив противника из тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации.