Спецоперация 18 мая 2023, 23:08 Бойцы «Вагнера» взяли под контроль укрепрайон «Домино» в Артемовске — СМИ «РВ»: российские силы взяли под контроль укрепрайон «Домино» в Артемовске РИА «Новости»

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Штурмовики ЧВК «Вагнер» полностью взяли под свой контроль укрепрайон ВСУ в Артемовске. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Как уточнил военкор Александр Симонов, сейчас российские бойцы зачищают частный сектор, расположенный вдоль улицы Чайковского. В сообщении отметили, что на освобожденных территориях работают саперы.

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«Частично уцелевшие дома в только что освобожденных районах могут быть заминированы», — заявили авторы публикации.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что армия России значительно усилила группировку в Артемовске. По ее словам, на юге города продолжаются ожесточенные бои.