18 мая 2023, 23:08
Бойцы «Вагнера» взяли под контроль укрепрайон «Домино» в Артемовске — СМИ
«РВ»: российские силы взяли под контроль укрепрайон «Домино» в Артемовске
Штурмовики ЧВК «Вагнер» полностью взяли под свой контроль укрепрайон ВСУ в Артемовске. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Как уточнил военкор Александр Симонов, сейчас российские бойцы зачищают частный сектор, расположенный вдоль улицы Чайковского. В сообщении отметили, что на освобожденных территориях работают саперы.
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«Частично уцелевшие дома в только что освобожденных районах могут быть заминированы», — заявили авторы публикации.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что армия России значительно усилила группировку в Артемовске. По ее словам, на юге города продолжаются ожесточенные бои.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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