Спецоперация 24 апреля 2023, 02:47 Бойцы «Вагнера» взяли под контроль мясокомбинат и 4 района Артемовска — СМИ «РВ»: бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону ВСУ в четырех районах Артемовска РИА «Новости»

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Российские военные продолжают успешно штурмовать Артемовск. По последним данным, бойцы ЧВК «Вагнер» захватили мясокомбинат и продавили оборону ВСУ в четырех районах города. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«В Артемовске значительный прорыв: ЧВК „Вагнер“ продавила оборону ВСУ в четырех районах», — сказано в сводке.

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Авторы канала уточнили, что в центре города «вагнеровцы» взяли под контроль Салтовский мясокомбинат и продолжают наступление по улице Чайковского. Также штурмовики продолжают захватывать улицу Корсунского, они уже продвинулись до переулка Геологов. Сейчас бои идут на Крайней улице. Также «оркестрантам» удалось прорваться к трассе О-0506.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинские солдаты при отступлении из Артемовска бросают большое количество оружия. Среди найденных трофеев встречались американские пулеметы. Если вооружение еще можно использовать, то его оставляют и используют в бою.