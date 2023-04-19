Спецоперация 19 апреля 2023, 11:46 Бойцы «Вагнера» выбили ВСУ с территории швейной фабрики в Артемовске РИА «Новости»: группа «Вагнер» штурмом взяла здание бывшей швейной фабрики в Артемовске РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом взяли здание бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артемовске. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», это была площадка, служившая укрепрайоном для украинских войск.

«Линию обороны можно было выстроить очень хорошо и держать ее очень долго. Мы пошли немножко другими путями и зашли с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь», — рассказал один из бойцов.

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Он пояснил, что противник покинул здание и устроил подрыв, думая, что штурмовой отряд уже внутри. Западная часть завода была частично уничтожена, но не обвалилась. Ни один из вагнеровцев не пострадал. Сейчас, по данным издания, штурмовики приближаются к западным окраинам Артемовска.

Ранее сообщалось, что российские бойцы контролируют уже около 90% территории Артемовска. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что город будет взят в ближайшее время.

Жители Артемовска отказались эвакуироваться на Украину, решив дождаться прихода российских войск. ЧВК «Вагнер» по мере освобождения города увозит людей в безопасное место. Украина между тем обвинила группу «Вагнер» в посягательстве на территориальную целостность.