Спецоперация 15 февраля 2023, 05:09 Бойцы «Вагнера» уничтожили бронетехнику ВСУ в Артемовске Бойцы «Вагнера» уничтожили несколько единиц бронетехники ВСУ в Артемовске за три дня РИА «Новости»

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Во время штурма Артемовска в ДНР группа «Вагнера» за последние три дня уничтожила несколько единиц бронетехники противника. Об этом заявил в разговоре с РИА «Новости» один из бойцов ЧВК.

«Несколько дней назад был поражен нашими расчетами ПТУР один танк, позавчера была поражена БМП-2 — от наших позиций за рекой, и вчера было поражено самоходное орудие, калибр не уточнялся, но расчеты ПТУР успешно поразили эти цели», — привело агентство слова бойца «Вагнера».

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Практически каждый день бойцы ЧВК проводят эвакуацию мирных жителей из Артемовска. В частности, город помогают покинуть детям и старикам. Несмотря на это, в населенном пункте остаются люди. Украинские военные не дают им уезжать, объяснил один из бойцов «Вагнера».

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Артемовск находится на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка, который является важным транспортным узлом для снабжения украинских военных в Донбассе. Власти Киева продолжают посылать в Артемовск новые части мобилизованных, тем самым стараясь компенсировать потери в живой силе.