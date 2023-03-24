Спецоперация 24 марта 2023, 05:50 Бойцы «Вагнера» рассказали о нацистской символике на позициях ВСУ Боец бронегруппы ЧВК «Вагнер»: на позициях ВСУ встречается много нацистской символики РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» на Артемовском направлении встречают большое количество нацистской и похожей на нее символики на позициях украинских военных. Об этом РИА «Новости» рассказал боец бронегруппы.

«Белые кресты. Многие машины имеют эту отличительную символику укрофашистских воинов. Данной символикой они достаточно много машин помечают — танков, бронетехники. Возможно на нацистскую символику отсылка», — заявил он и продемонстрировал трофейную БМП.

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Чаще всего с нацистской и измененной нацистской символикой встречается пехота, отметил собеседник агентства.

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«В основном это шевроны различного разлива», — пояснил боец.

Помимо белых крестов часто встречаются головы носорога. Все эти знаки — символы принадлежности к националистическим батальонам, пояснил вагнеровец.

ВСУ планируют наступление на Артемовском направлении, однако российские Вооруженные силы готовы к атаке. ЧВК «Вагнер» заняли более 70% территории населенного пункта. Украина стянула к Артемовску более 80 тысяч солдат. Основной задачей ВСУ станет удержание рубежей, прорыв окружения ЧВК «Вагнер» и «разрезать» территории ЛНР и ДНР.