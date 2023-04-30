Спецоперация 30 апреля 2023, 17:03 Бойцы «Вагнера» прорвали оборону ВСУ на западе Артемовска «Русская весна» сообщила о взятии ЧВК «Вагнер» украинской военной части в Артемовске РИА «Новости»

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Атака бойцов частной военной компании «Вагнер» прорвала оборону украинских войск в западных кварталах Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков.

Напор бойцов «Вагнера» заставил ВСУ покинуть территорию воинской части. Также российским силам удалось взять под свой контроль медицинский колледж и освободить несколько частных жилых домов, которые боевики превратили в огневые точки.

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Продолжились бои на перекрестке улиц Леваневского и Освободителей Донбасса, а также на улице Александра Матросова на севере подконтрольной ВСУ части города.

Предприниматель Евгений Пригожин в минувшую субботу, 29 апреля, заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись в Артемовске на расстояние от 100 до 150 метров. По его словам, противник продолжает контролировать территорию общей площадью 2,98 километра.

Штурмовые отряды российских сил, уточнили в Минобороны, освободили четыре квартала Артемовска. Противника вытесняют в западной части города. Штурмовиков поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск, противостоящие ВСУ в северных и южных кварталах.