Спецоперация 20 апреля 2023, 22:47 Бойцы «Вагнера» перерезали «дорогу жизни» ВСУ в Артемовске — СМИ РВ: бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» украинской армии в Артемовске РИА «Новости»

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«Вагнеровцы» перерезали «дорогу жизни» украинской армии в Артемовске. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» (РВ) со ссылкой на сводку украинских военных аналитиков.

В районе Артемовска ситуацию для Вооруженных сил Украины назвали крайне тяжелой.

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«ЧВК „Вагнер“ перерезала „дорогу жизни“ ВСУ в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.), расширяет плацдарм и отражает контратаки врага», — отметили в публикации.

По данным украинских аналитиков, тяжелые бои идут в районе трассы О-0506 и в лесополосе вокруг дороги. В центре города бойцы «Вагнера» захватили отель «Транзит». На севере серой зоны Артемовска частная военные ведут наступательные действия рядом с улицами Победы, Леваневского, Глеба Слободина и Дачной.

Также в районе Элеватора продолжаются стрелковые бои вдоль участков улиц Александры Колпаковой и Веселой, уточнили в публикации.

Утром 20 апреля сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» вовсю штурмуют Артемовск. Российские силы идут по всем направлениям, смогли прорваться к трассе, соединяющей город с укрепрайоном в Часовом Яре.