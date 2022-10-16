Бойцы «Вагнера» оборудуют взводные опорные пункты для защиты от ВСУ | 360°

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Бойцы «Вагнера» оборудуют взводные опорные пункты для защиты от ВСУ

РИА «Новости»: Бойцы «группы Вагнера» устанавливают дополнительные опорные пункты

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Бойцы «группы Вагнера» возводят опорные пункты на передовой, чтобы защитить территорию, на которых находятся сами. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель группы.

По его словам, в последнее время украинские боевики пытались прорвать оборону на лисичанском направлении. Поэтому бойцы решили оборудовать дополнительные взводные опорные пункты.

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«Недооценивать противника нельзя», — объяснил собеседник агентства. За все время противник показал, что может вести бой, потому что там много наемников, пояснил он.

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Сейчас бойцы заняты установкой бетонных колпаков над стрелковыми ячейками. Такое сооружение способно выдержать прямое попадание 120-миллиметровой мины.

«Мы не сдадим те территории, где находится Вагнер», — резюмировал боец группы.

Ранее стало известно, что бойцы «группы Вагнера» уничтожили около десяти диверсантов украинской ДРГ. Бои произошли между населенными пунктами Покровское и Клиновое.

Специальная военная операция РФ на Украине

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