Спецоперация 21 января 2024, 00:28 Бойцы установили флаг России над Богдановкой «РВ»: военные подняли флаг России над Богдановкой РИА «Новости»

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Военные установили флаг России в селе Богдановка на Донецком направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Флаг поднят над Богдановкой бойцами, обозначающими продвижение вперед. За последние дни продвижение составило 200 метров», — указали в публикации.

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Поднятие флага стало символическим жестом, сам населенный пункт пока под полный контроль ВС России еще не перешел. Украинские военные пытаются удержать позиции в селе, но инициатива остается за российской армией.

Представитель Добровольческого штурмового корпуса Алексей Селиванов сообщал о взятии важных высот под Артемовском. Военные взяли в «клещи» поселок Богдановка.

В декабре город Марьинка в ДНР полностью перешел под контроль российской армии. Решающую точку поставили бойцы второго батальона и разведывательная рота 163-го танкового полка, именно они установили российский триколор на окраине Марьинки.