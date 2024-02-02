02 февраля 2024, 12:11
Бойцы ЦВО рассказали, что уничтожили батальон противника с помощью «Терминатора» и двух танков
Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) рассказали об особенностях БМП «Терминатор», которую используют в зоне СВО. Боевая машина способна эвакуироваться с поля боя даже с одной гусеницей, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Техника оснащена двумя 30-миллиметровыми пушками, гранатометами, пулеметом и пусковыми установками противотанковых ракет.
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«При помощи „Терминатора“ и двух танков мы уничтожили батальон противника», — отметил командир «Терминатора» с таким же позывным.
Боевую машину называют телохранителем российских танков. Она может выдерживать удары вражеских беспилотников и артиллерии.
Специальная военная операция РФ на Украине
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