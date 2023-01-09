Важное 09 января 2023, 12:05 Бойцы Тихоокеанского флота продвинулись под Угледаром Минобороны России: штурмовые подразделения Тихоокеанского флота продвинулись под Угледаром

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Штурмовые подразделения Тихоокеанского флота продвинулись на Угледарском направлении. Они действовали под прикрытием системы противовоздушной обороны, рассказал департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Зенитчики ВВО работают на Южно-Донецком направлении, а также помогают успешно продвигаться вперед штурмовым подразделениям ТОФ на Угледарском направлении», — рассказали в военном ведомстве.

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Министерство показало работу зенитчиков-морпехов, которые помогают штурмовым подразделениям. Они используют зенитные самоходные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», а также переносные зенитные ракетные комплексы «Игла», чтобы прикрывать сослуживцев с воздуха. Первые работают на шасси КамАЗа, вычисляют и ведут одновременно несколько целей разных типов и высот, наносят удары в движении. Вторые прикрывают их, работают на передовых рубежах, защищают наблюдательные пункты, аэродромы и пункты управления от нападений. Бойцы сбивают беспилотники и ракеты на малой высоте — каждый расчет за сутки отрабатывает до 20 целей.

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