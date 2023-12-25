Спецоперация 25 декабря 2023, 08:34 Бойцы спецназа РФ ликвидировали сеть блиндажей в тылу ВСУ под Артемовском РИА «Новости»: Спецназ уничтожил сеть блиндажей ВСУ на Артемовском направлении РИА «Новости»

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Бойцы спецназа ВС России Южной группировки войск обнаружили и уничтожили сеть блиндажей и огневую пулеметную точку на Артемовском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости».

С помощью беспилотника военные сбросили на один из украинских блиндажей боеприпас, а остальные цели уничтожили минометным огнем и FPV-дронами.

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«Для того чтобы отработать внезапно — меньше слышно птичку (БПЛА — прим. ред.), и было решение сбросить ВОГи (выстрел осколочный гранатометный — прим. ред.)», — отметил разведчик с позывным «Ворон».

Еще одна группа военных захватила опорный пункт ВСУ под Артемовском и взяла в плен одного из украинских боевиков. Бойцы спецназа замаскировались и наблюдали за противником, после чего неожиданно открыли огонь и совершили налет на позицию.

Ранее российские войска уничтожили в зоне СВО четыре украинских истребителя и 49 беспилотников. В Запорожской и Днепропетровской областях системы ПВО сбили три тяжелых истребителя Су-27 и один бомбардировщик Су-24.