25 декабря 2023, 08:34
Бойцы спецназа РФ ликвидировали сеть блиндажей в тылу ВСУ под Артемовском
РИА «Новости»: Спецназ уничтожил сеть блиндажей ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы спецназа ВС России Южной группировки войск обнаружили и уничтожили сеть блиндажей и огневую пулеметную точку на Артемовском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости».
С помощью беспилотника военные сбросили на один из украинских блиндажей боеприпас, а остальные цели уничтожили минометным огнем и FPV-дронами.
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«Для того чтобы отработать внезапно — меньше слышно птичку (БПЛА — прим. ред.), и было решение сбросить ВОГи (выстрел осколочный гранатометный — прим. ред.)», — отметил разведчик с позывным «Ворон».
Еще одна группа военных захватила опорный пункт ВСУ под Артемовском и взяла в плен одного из украинских боевиков. Бойцы спецназа замаскировались и наблюдали за противником, после чего неожиданно открыли огонь и совершили налет на позицию.
Ранее российские войска уничтожили в зоне СВО четыре украинских истребителя и 49 беспилотников. В Запорожской и Днепропетровской областях системы ПВО сбили три тяжелых истребителя Су-27 и один бомбардировщик Су-24.
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