Бойцы «Спарты» захватили в плен боевика ВСУ | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 12:24 Бойцы «Спарты» захватили в плен боевика ВСУ Народная милиция ДНР показала сдачу в плен украинского боевика

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Украинский военный сделался в плен прямо во время боя. Его увели представители батальона «Спарта». Видео этого момента появилось в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Оно снято с воздуха.

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«Бойцы легендарного батальона „Спарта“ в ходе успешного боя смогли не только уничтожить группу противника, но и взять одного из украинских боевиков живым», — сказано в сообщении ведомства.

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На кадрах видно, что украинский военнослужащий решил прекратить сопротивление во время боя и сдался.

Ранее на этой неделе прошел обмен военнопленными, в результате него девять военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. Бойцов направили в медицинские учреждения, там врачи должны оценить их физическое и морально-психологическое состояние.