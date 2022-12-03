03 декабря 2022, 15:11
Бойцы сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Минобороны: ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Российские истребители ВКС сбили вертолет ВСУ Ми-8 над Селидово в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным ведомства, в районе Краматорска российские военные уничтожили два пункта
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В районе Краматорска в ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников. Около населенного пункта Каленики ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Также неподалеку от Табаевки в Харьковской области и Приморского в Запорожской области ВС России поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии.
Специальная военная операция РФ на Украине
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