Спецоперация 03 декабря 2022, 15:11 Бойцы сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР Минобороны: ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

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Российские истребители ВКС сбили вертолет ВСУ Ми-8 над Селидово в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным ведомства, в районе Краматорска российские военные уничтожили два пункта

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В районе Краматорска в ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников. Около населенного пункта Каленики ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Также неподалеку от Табаевки в Харьковской области и Приморского в Запорожской области ВС России поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии.