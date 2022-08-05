Бойцы российского спецназа захватили американскую винтовку на Украине

Российский спецназ получил в качестве трофея крупнокалиберную снайперскую винтовку Barrett M82. Американское оружие бойцы захватили во время спецоперации на Украине.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», спецназовцы получили винтовку в результате ликвидации украинского снайпера. Оружие будут теперь использовать против ВСУ. Также бойцы спецназа располагают большим количеством патронов НАТО калибра 12,7×99 миллиметров.

Снайперские винтовки Barrett M82 выпускает американская компания Barrett Firearms Manufacturing. В 2002 году стрелковое оружие поступило на вооружение американской армии. Винтовка относится к классу «антиматериальных». Это значит, что она предназначена для поражения укреплений и легкой бронетехники.

Ранее украинские власти заявили о переносе «контрнаступления». Свое решение они объяснили нехваткой вооружения. Руководство страны подчеркнуло, что Запад не спешит с поставками военной техники. Накопить некоторый запас оружия Украина планирует приблизительно за год.