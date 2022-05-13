Бойцы Росгвардии сбили украинский беспилотник-разведчик в Харьковской области

Бойцы спецназа Росгвардии сбили беспилотник ВСУ типа А1-СМ «Фурия» в Харьковской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Беспилотник сбили в лесном массиве. Такой многоцелевой беспилотный авиационный комплекс стоит на вооружении украинских военных, его используют для ведения воздушной разведки в любое время суток, определения координат целей и корректировки артиллерийского огня.

Оперативный радиус такого беспилотника составляет около 50 километров. При этом в воздухе дрон может находиться до трех часов. Фюзеляж сбитого БПЛА был сделан из сверхпрочных материалов. Записи с беспилотного летательного аппарата были изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов, добавили в Росгвардии.

В пресс-службе ведомства отметили, что с 6 по 10 мая российские военные и сотрудники Росгвардии задержали в Харьковской области 26 пособников ВСУ, членов националистического движения и участников территориальной обороны Украины.

У них изъяли нацистскую атрибутику, электронные носители с информацией о нахождении и передвижении противника, а также с личными данными военнослужащих ВСУ.

Кроме того, росгвардейцы захватили одну БРДМ и одну БМП украинских военных. Из пяти схронов военнослужащие Росгвардии изъяли 30 единиц оружия и более 46 тысяч различных боеприпасов, самодельные взрывные устройства различной мощности.