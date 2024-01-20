Спецоперация 20 января 2024, 15:59 Бойцы «Пятнашки» взяли в плен группу украинских солдат у Авдеевки Военкор Руденко: бойцы «Пятнашки» захватили в плен украинских солдат у Авдеевки РИА «Новости»

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Бойцы подразделения «Пятнашка» захватили позиции ВСУ в районе Авдеевки и взяли в плен трех украинских военнослужащих. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

«По сути, этих украинцев спасли русские солдаты. Попав к нам в плен, <…> они останутся живы», — подчеркнул военкор.

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Ранее украинский военный паблик DeepState опубликовал данные о том, что российские войска прорвались в Авдеевку и стараются закрепиться в городе.

По информации авторов сообщения, российские штурмовые группы пробились через укрепрайон «Царская охота» по Соборной улице в саму Авдеевку.

Также данные о том, что российские силы заняли несколько домов на окраине города, публиковал ряд украинских Telegram-каналов, указавших, что у ВСУ просто не хватает людей для контроля всех подходов.