Спецоперация 19 июня 2023, 04:26 Бойцы «Отважных» отомстили нацистам из 25-й бригады ВСУ за расстрел российских военнопленных «РВ»: группировка «Отважные» подчистую уничтожила 400 десантников из 25-й бригады ВСУ РИА «Новости»

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Российские бойцы из группировки «Отважные» в районе Кременной подчистую уничтожили отряды украинского десанта из 25-й бригады ВСУ, которая известна казнью российских военнопленных. Кадры оперативного контроля российского удара разместили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российская группировка нанесла мощные удары по позициям 25-й Сечеславской воздушно-десантной бригады ВСУ, применив реактивные системы залпового огня и артиллерию. В результате атаки бригада потеряла около 400 боевиков, «Отважные» отомстили за расстрелянных российских военнопленных.

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Таким образом «Сибирское объединение» группировки «Центр» напомнило украинским боевикам, какая судьба их ждет, если они не сложат оружие.

Российские военные в качестве эксперимента отправили на украинские позиции трофейный танк, начиненный взрывчаткой. «Подарок» поехал к своим прежним хозяевам на автопилоте. Боевая машина взорвалась, немного не доехав до места назначения.