Спецоперация 28 декабря 2022, 13:32 Бойцы НМ ЛНР уничтожили до 85 солдат ВСУ за сутки НМ ЛНР: за сутки в регионе уничтожили до 85 солдат ВСУ РИА «Новости»

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За сутки в результате наступления подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики украинская армия потеряла до 85 солдат. Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. Информация появилась в Telegram-канале.

Кроме того, удалось ликвидировать часть военной техники противника, в том числе два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийскую установку и три беспилотника. Помимо этого, бойцы НМ ЛНР уничтожили 17 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.

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Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко обратил внимание на то, что в Вооруженные силы Украины стали чаще призывать женщин. Он отметил, что их стало больше на линии фронта в ЛНР. Жители Харьковской области также отметили, что сейчас в основном именно женщины досматривают машины и проверяют документы на блокпостах трассы.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что украинские боевики несут большие потери, а оставшиеся военнослужащие деморализованы.