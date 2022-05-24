Бойцы НМ ЛНР показали, как используют агитационные снаряды

Российские артиллеристы время от времени выполняют нестандартные задачи. Например, они стараются донести до противника информацию. Зажатые между войсками РФ и силами ЛНР бойцы ВСУ в городе Золотое получают агитационные снаряды, сообщил телеканал «Звезда».

На таких снарядах взрыватель устанавливают таким образом, чтобы его детонация происходила в воздухе. Внутри них — тысячи листовок, которые разлетаются на большое расстояние. В них находится информация о процедуре сдачи оружия и гарантии безопасности добровольно решившим сдаться.

«Мы даем последнее предупреждение укронацистам сдаться. Либо же мы заменим снаряды на боевые, и тогда они уже не успеют написать домой прощальные письма», — рассказал артиллерист Народной милиции ЛНР Вадим.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее главными целями являются прекращение геноцида и издевательств в отношении жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация соседней страны.