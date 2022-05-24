Бойцы НМ ЛНР показали, как используют агитационные снаряды
Силы НМ ЛНР заявили об использовании агитационных снарядов против ВСУ
Российские артиллеристы время от времени выполняют нестандартные задачи. Например, они стараются донести до противника информацию. Зажатые между войсками РФ и силами ЛНР бойцы ВСУ в городе Золотое получают агитационные снаряды, сообщил телеканал «Звезда».
На таких снарядах взрыватель устанавливают таким образом, чтобы его детонация происходила в воздухе. Внутри них — тысячи листовок, которые разлетаются на большое расстояние. В них находится информация о процедуре сдачи оружия и гарантии безопасности добровольно решившим сдаться.
«Мы даем последнее предупреждение укронацистам сдаться. Либо же мы заменим снаряды на боевые, и тогда они уже не успеют написать домой прощальные письма», — рассказал артиллерист Народной милиции ЛНР Вадим.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее главными целями являются прекращение геноцида и издевательств в отношении жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация соседней страны.