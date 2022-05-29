Бойцы Народной милиции ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке

Силы Народной милиции ЛНР при поддержке российских военных заняли плацдарм в Северодонецке. Об этом заявил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

«Отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех», — заявил Филипоненко в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Он уточнил, что украинские военнослужащие прячутся в жилых домах. Бойцы ВСУ не хотят воевать за населенными пунктами, поэтому остаются в городе, где прячутся за спинами мирного населения.

Народная милиция ЛНР совместно с российскими солдатами в пятницу, 27 мая, заблокировала подразделения украинских войск в Северодонецке. Бойцам ВСУ отрезали все пути отступления.

По словам представителя ведомства Андрея Марочко, один из ведущих в город мостов разрушен. Еще одна переправа не выдержит военную технику, а последний мост контролируется силами ЛНР. Заблокированным националистическим подразделениям дали последний шанс сложить оружие.