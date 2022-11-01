Бойцы Народной милиции ДНР штурмом взяли опорный пункт ВСУ в районе Невельского | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 13:34 Бойцы Народной милиции ДНР штурмом взяли опорный пункт ВСУ в районе Невельского НМ ДНР: бойцы 100-й бригады штурмом взяли опорный пункт ВСУ в районе Невельского

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Бойцы 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики штурмом взяли опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Невельское и захватили много пленных. Об этом сообщили представители НМ ДНР в Telegram-канале. Также они опубликовали видео, в котором схематично описано, как проходила эта операция.

«В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства», — добавили в Народной милиции.

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Накануне Минобороны России сообщало, что ВС РФ уничтожили более сотни украинских боевиков на Купянском направлении. Поражение потерпели две ротные тактические группы ВСУ и два формирования иностранных наемников в районах Орлянки Харьковской области, Николаевки и Куземовки Луганской Народной Республики. Помимо этого, российской армии удалось в течение суток поразить восемь пунктов управления и почти 60 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины.

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