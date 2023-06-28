Спецоперация 28 июня 2023, 09:35 Бойцы-мусульмане в ходе СВО плечом к плечу с товарищами защищают Россию — Путин Президент Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он отметил храбрость бойцов-мусульман, которые участвуют в спецоперации. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — указал президент.

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Глава государства подчеркнул, что мусульманская община в России играет огромную роль в жизни страны, укрепляет межрелигиозный мир.

Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа. Его отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Это одно из главных торжеств, напоминающее верующим о милосердии Всевышнего. Дословно название Курбан-байрам переводится как «праздник жертвы». Главным блюдом является жертвенное животное, которым угощают всех, в первую очередь бедных.

Ранее москвичей предупреждали, что некоторые улицы в столице перекроют из-за праздника Курбан-байрам. Также изменятся несколько маршрутов наземного транспорта Москвы. В метрополитене 28 июня возможны ограничения на вход и выход со станций. Жителей и гостей столицы попросили быть внимательными.