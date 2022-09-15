Бойцы «группы Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в районе Бахмута | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 05:46 Поделиться Telegram

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Viber Бойцы «группы Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в районе Бахмута РИА «Новости»: Бойцы «группы Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута РИА «Новости»

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Бойцы «группы Вагнера» уничтожили около десяти диверсантов украинской ДРГ между населенными пунктами Покровское и Клиновое. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Диверсанты, как предполагается, планировали устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.

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Накануне, 14 сентября, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что в Энергодаре задержали корректировщика ВСУ. Он был сотрудником Запорожской атомной электростанции, отметил Рогов.

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В конце августа российские военнослужащие задержали в Херсоне корректировщика украинских боевиков. Им оказался бывший сержант ВСУ. Задержанный рассказал, в каких боевых операциях против жителей Донбасса принимал участие до 2022 года и как стал передавать данные о перемещении российских войск в Херсоне бывшему командиру.

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