13 февраля 2023, 18:03
Бойцы группы «Вагнер» улучшили позиции в Артемовске
РИА «Новости»: боец ЧВК «Вагнер» сообщил о продвижении войск в восточной части Артемовска
Бойцы частной военной компании «Вагнер» улучшили свои наступательные позиции в восточной части населенного пункта Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил один из военнослужащих.
«Практически всю восточную часть города взяли под контроль и начали наблюдать за западной», — рассказал он.
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По словам военнослужащего, подразделения получили возможность отслеживать действия противников в районе поселка Ягодное, видеть взорванные мосты, переправы и заводы.
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«Сами украинцы активно ведут свою разведку с беспилотников, ночью — с использованием тепловизоров», — добавил боец группы «Вагнера».
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что благодаря освобождению поселка Красная Гора у российских военных появится возможность взять все подходы к Артемовску под усиленный контроль.
Военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил «360», что нежеланием уходить из Артемовска ВСУ стараются выиграть больше времени перед поставками западной военной техники.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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