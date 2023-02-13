Спецоперация 13 февраля 2023, 18:03 Бойцы группы «Вагнер» улучшили позиции в Артемовске РИА «Новости»: боец ЧВК «Вагнер» сообщил о продвижении войск в восточной части Артемовска РИА «Новости»

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» улучшили свои наступательные позиции в восточной части населенного пункта Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил один из военнослужащих.

«Практически всю восточную часть города взяли под контроль и начали наблюдать за западной», — рассказал он.

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По словам военнослужащего, подразделения получили возможность отслеживать действия противников в районе поселка Ягодное, видеть взорванные мосты, переправы и заводы.

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«Сами украинцы активно ведут свою разведку с беспилотников, ночью — с использованием тепловизоров», — добавил боец группы «Вагнера».

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что благодаря освобождению поселка Красная Гора у российских военных появится возможность взять все подходы к Артемовску под усиленный контроль.

Военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил «360», что нежеланием уходить из Артемовска ВСУ стараются выиграть больше времени перед поставками западной военной техники.