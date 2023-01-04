Спецоперация 04 января 2023, 03:22 Бойцы группировки «Отважных» уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к Кременной РИА «Новости»: Бойцы «Отважных» уничтожили бронетехнику ВСУ у Кременной в ЛНР РИА «Новости»

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Военнослужащие Центрального военного округа (группировка «Отважные») уничтожили несколько единиц бронетехники ВСУ при попытке украинских бойцов продвинуться к городу Кременная в ЛНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Из данных Народной милиции ЛНР следует, что ВСУ за минувшие сутки лишились до 70 человек личного состава. Также украинские военные потеряли один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника, передала «Вечерняя Москва».

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«Они прут и прут. У них, видимо, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной. Но держимся, работаем. Работаем квадрокоптерами в связке с артиллерией, у нас уже большой опыт в этом», — рассказал один из российских бойцов.

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Офицер второго армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко рассказал ранее, что ВСУ приступили к переброске боевых машин ракетных систем залпового огня HIMARS к городу Кременная. Он добавил, что эти данные были получены из непроверенных источников, однако недооценивать серьезность угрозы Марочко не готов.