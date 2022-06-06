Бойцы ДНР выбили украинских военных с важной позиции под Авдеевкой

Бойцы второго батальона территориальной обороны Народной милиции ДНР выбили Вооруженные силы Украины с важной позиции под Авдеевкой. Об этом донецкие военнослужащие сообщили в Telegram-канале.

Они обнаружили на месте полуразрушенные укрепления, посуду, горы мусора и продукты, оставшиеся от ВСУ. Среди трофеев оказалось американское, итальянское вооружение, а также немецкая реактивная противотанковая граната без прицела, аналог отечественной «Мухи». Она имеет двойной тип действия: может стрелять кумулятивным или осколочным снарядом. Также бойцы наткнулись на место разряжения оружия.

«Это говорит, что в нескольких метрах от огневой точки украинские военные во времена перемирия чувствовали себя практически в безопасности, могли разряжать это оружие и находиться безоружными прямо здесь, на позиции», — рассказали в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Теперь бойцы осваиваются на освобожденных позициях, изучают тактику противника и производят по нему удары. Недавно им удалось уничтожить место у авдеевского карьера, откуда обстреливался центр Донецка.