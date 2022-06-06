Бойцы ДНР приступили к зачистке Святогорска

Бойцы Народной милиции ДНР практически полностью взяли под свой контроль Святогорск. Они уже приступили к зачистке города, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Святогорск практически освобожден, проходит зачистка», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Также он заявил, что в понедельник, 6 июня, суд предъявил обвинения наемникам из Великобритании. Слушание по делу иностранцев проходило в ДНР. Как уточнил глава республики, суд над наемниками не является частью трибунала.

«Иностранным наемникам — в данном случае это британцы, которые совершили достаточно серьезные преступления, — сегодня уже в рамках первого заседания обвинения были озвучены и предъявлены», — отметил Пушилин.

Ранее он заявлял, что следственные органы располагают достаточным количеством доказательств преступлений, совершенных британскими наемниками. Глава республики подчеркивал, что не исключает применение высшей меры наказания, но окончательное решение примет суд. Заседания пройдут в максимально открытом режиме.