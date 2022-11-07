Бойцы ДНР полностью зачистили территорию Донецкого аэропорта | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 23:44 Бойцы ДНР полностью зачистили территорию Донецкого аэропорта Полковник НМ ДНР Жога: территорию Донецкого аэропорта полностью зачистили РИА "Новости"

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Военнослужащие ДНР полностью зачистили территорию Донецкого аэропорта от украинских националистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил полковник Народной милиции ДНР, командир разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога.

Как отметил военный, территория аэропорта занимает более 10 квадратных метров. Бойцы ДНР взяли под контроль все здания еще в 2015 году, но в районе поселка Опытное оставались занятые украинскими солдатами позиции.

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«Их мы взяли больше месяца назад, но решили водружать знамя, когда отбросим силы врага за трассу М-4, чтобы уже наверняка. Операции проводились совместно с ротой батальона 1539 „Архангел Михаил“, танкистами ОТБ и артиллеристами 238-й Артбригады», — написал Жога.

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Российские войска продолжают освобождать территории от украинских националистов. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, бойцам удалось уничтожить две радиолокационные станции (РЛС) украинских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в ДНР и Запорожской области. Также ВСУ остались без самоходной огневой установки ЗРК «Бук-М1».