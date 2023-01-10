Спецоперация 10 января 2023, 21:27 Бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в центре Соледара — военкор Военкор Симонов: бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в центре Соледара в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделение частной военной компании «Вагнер» закрепилось в центре Соледара Донецкой Народной Республики. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Симонов. Он опубликовал видео с координатами съемки.

Бойцы штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» прислали военкору видео, где они стоят на фоне здания административных услуг, которое находится недалеко от городской администрации.

Реклама

Симонов разместил под видео координаты съемки.

Реклама

Ранее о перегруппировке российских войск сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. ВС России задействовали большое количество штурмовых групп, укомплектованных бойцами ЧВК «Вагнер».

О близком освобождении Соледара днем 10 января заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин. Бои за Соледар сместились на запад города, после его освобождения на очереди Артемовск.

Первые 20 бывших заключенных завершили шестимесячный контракт в зоне проведения спецоперации, заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин. Получив помилование, экс-заключенные могут вернуться в ЧВК «Вагнер» в качестве обычных добровольцев.