Спецоперация 07 мая 2023, 07:46 Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили американский бронеавтомобиль в Артемовске Российские штурмовики захватили американский бронеавтомобиль Humvee в Артемовске Фото: правительство США / Flickr

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Российские штурмовики захватили американский броневик Humvee в Артемовске, технику «вагнеровцы» взяли в качестве трофея. Об этом сообщило РИА «Новости».

Машину нашли неподалеку от железнодорожного вокзала. Вероятно, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили ее во время отступления из западных кварталов.

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«Мы утащили ее у них прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела», — рассказал боец ЧВК «Вагнер».

По его словам, единственным изъяном американского бронеавтомобиля оказался пробитый выстрелом радиатор. Чтобы не вывести из строя исправный двигатель, военные на тракторе отбуксировали машину в безопасную зону. Он отметил практически новое состояние броневика, похвалил мотор и коробку передач, назвав Humvee прекрасным подарком от Соединенных Штатов.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы выполнили поставленные задачи в Артемовске. По его словам, сейчас под контролем России находится 95% территории населенного пункта. Военнослужащие ЧВК «Вагнер» 10 мая покинут город, им на замену придут подразделения «Ахмат».