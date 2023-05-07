Спецоперация 07 мая 2023, 23:34 Бойцы ЧВК «Вагнер» взялись за штурм последнего укрепрайона ВСУ в Артемовске РВ: бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурмовать последний мощный укрепрайон ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске, сообщило издание «Русская весна». На опубликованных кадрах — работа по позициям противника в городе.

Украинские военные сосредоточились в так называемом «Сердце» — последнем укрепрайоне в Артемовске. Авторы статьи отметили, что под натиском российских бойцов противник был вынужден отступать к окраинам города, подрывая после себя здания.

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Во время боевых действий штурмовикам «Вагнера» удалось захватить броневик Humvee американского производства. Машина стала очередным трофеем из Артемовска. По предварительным данным, украинские военнослужащие бросили ее, отступая к окраинам.

«Мы утащили ее у них прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела», — рассказал боец ЧВК.

Он назвал машину прекрасным подарком от Штатов и подчеркнул, что у нее хорошие двигатель и трансмиссия. Единственным недостатком оказался пробитый радиатор. Чтобы не испортить автомобиль, его отбуксировали в безопасную зону при помощи трактора.