Спецоперация 17 апреля 2023, 09:28 Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в плен 12 украинских военных в Артемовске «Известия»: в Артемовске 12 украинских солдат сдались в плен четырем бойцам ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Четверо российских военных взяли в плен 12 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом «Известиям» сообщил один из бойцов ЧВК «Вагнер».

По его словам, украинские военные бросают на поле боя своих раненых сослуживцев, а также тех, кто попал в окружение. При этом на помощь им никто не идет. Российские бойцы предлагают противнику в таких ситуациях сдаться в плен ради их семей и детей. Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что после одних из таких переговоров украинские боевики решили сдаться российским военным.

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«Выходят — один, второй, третий, четвертый, 12 человек вышли, а мы вчетвером. Оружия у них было очень много, и трофейное, и боекомплекты, и гранаты», — отметил сотрудник ЧВК «Вагнер».

Ранее участвующие в боевых действиях в Артемовске украинские военные заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации, которая сложилась у железнодорожного вокзала в западной части города. При этом командование ВСУ продолжает отправлять новые подразделения, оснащая их техникой, которую приходится переделывать.