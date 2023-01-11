Важное 11 января 2023, 00:20 Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара Telegram-канал «Оркестр Вагнера | Wagner» / Telegram

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Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. Сейчас в центре города образовался котел — там ведутся бои. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин в Telegram-канале.

«Подразделения ЧВК „Вагнер“ взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», — сказал Пригожин.

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Он также добавил, что информация о количестве пленных будет обнародована завтра.

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Пригожин подчеркнул, что в штурме Соледара участвовали только бойцы «Вагнера», никакие другие подразделения им не помогали.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что «вагнеровцы» закрепились в центре города и продолжают продвигаться с нескольких сторон. По его словам, Соледар — важное направление, так как это последний населенный пункт, куда могли отступать подразделения противника. Он также заявил, что украинские войска несут огромные потери.

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