11 января 2023, 00:20
Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара
Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. Сейчас в центре города образовался котел — там ведутся бои. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин в Telegram-канале.
«Подразделения ЧВК „Вагнер“ взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», — сказал Пригожин.
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Он также добавил, что информация о количестве пленных будет обнародована завтра.
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Пригожин подчеркнул, что в штурме Соледара участвовали только бойцы «Вагнера», никакие другие подразделения им не помогали.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что «вагнеровцы» закрепились в центре города и продолжают продвигаться с нескольких сторон. По его словам, Соледар — важное направление, так как это последний населенный пункт, куда могли отступать подразделения противника. Он также заявил, что украинские войска несут огромные потери.
ДНР
ВСУ
Соледар
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