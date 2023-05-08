Спецоперация 08 мая 2023, 00:30 Бойцы ЧВК «Вагнер» в Артемовске продвинулись на 280 километров — Пригожин Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: группировка продвинулась в Артемовске на 280 метров РИА «Новости»

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Подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись в Артемовске на 280 метров на разных направлениях, сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Его заявление опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.

«Продвинулись на 53 тысячи метров. Под контролем противника остается 2,37 квадратных километра», — сообщил Пригожин.

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Бизнесмен отметил, что группировка двигается дальше. Также ожидается поступление боеприпасов на позиции ЧВК.

Подразделения ЧВК «Вагнер» получат боеприпасы и вооружение в количестве, необходимом для продолжения боевых действий. В распоряжении указано, что «вагнеровцы» могут действовать в Артемовске так, как считают нужным.

Российские штурмовики з ахватили американский броневик Humvee в Артемовске, технику «вагнеровцы» взяли в качестве трофея. Бойцы рассказали, что вытащили машину прямо из-под обстрела.