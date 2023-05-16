Спецоперация 16 мая 2023, 12:22 Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили мост для переброски резервов ВСУ «РВ»: военные РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали резервы РИА «Новости»

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Артиллеристы ЧВК «Вагнер» точным ударом уничтожили мост через реку, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывали резервы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Артиллерия точно поразила цель, частично разрушив сооружение», — указано в сообщении.

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По данным канала, после удара переправа стала непригодна для движения транспорта. Другие подробности не приводятся.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики рассказал об обстановке на разных направлениях в зоне боевых действий. По его словам, на Авдеевском участке российские силы завладели несколькими укрепрайонами противника. На Угледарском обстановка остается стабильно напряженной. Непростая ситуация также в Артемовске. Пушилин уточнил, что российские силы перебросили в город резервы и продолжают продвигаться «несмотря на все сложности».

Накануне Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении. По данным оборонного ведомства, украинские войска за сутки лишились до 235 военнослужащих и 15 единиц техники.