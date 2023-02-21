Спецоперация 21 февраля 2023, 18:02 Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили до 110 тысяч украинских военных Бизнесмен Пригожин сообщил о ликвидации до 110 тысяч украинских военных бойцами «Вагнера» РИА «Новости»

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С начала специальной военной операции бойцы частной военной компании «Вагнер» уничтожили до 110 тысяч единиц живой силы ВСУ. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин в Telegram-канале.

Он ответил на вопрос журналистки, действительно ли с начала спецоперации в рядах «Вагнера» погибло около 30 тысяч бойцов. По его словам, за все время СВО фиксируется большое количество убитых. Общее их число значительно больше 30 тысяч, подчеркнул Пригожин.

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«Около 100-110 тысяч, но у вас неверная формулировка. Они погибли не в рядах ЧВК „Вагнер“, а погибли, попадая на боевые порядки ЧВК „Вагнер“», — сказал он.

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Речь идет о бойцах Вооруженных сил Украины и других структур, которые вступают в сражение с «вагнеровцами».

«Поэтому общее количество погибших украинских солдат — около 110 тысяч, уничтоженных руками ЧВК „Вагнер“», — пояснил Пригожин.

Также он развеял миф о расправах. Основатель «Вагнера» заверил, что бойцы ЧВК не расстреливают и не забивают кувалдой военнопленных.

В начале февраля стало известно, что компания прекратила набор заключенных. Пригожин сообщил, что все обязательства перед бойцами ЧВК выполняются.