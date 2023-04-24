24 апреля 2023, 13:01
Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись на северо-западе и западе Артемовска
Пушилин: российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска
Российские силы в составе ЧВК «Вагнер» продвинулись в северо-западной и западной частях Артемовска за последние сутки. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, отвечая на вопрос ТАСС.
Исполняющий обязанности главы ДНР отметил, что ситуация в Артемовске остается напряженной. Однако российские силы продолжают штурмовать город.
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«Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК „Вагнер“ в западной и северо-западной частях Артемовска», — заявил Пушилин.
По словам врио главы ДНР, российские силы подошли к трудному участку. Это квартал высоток, в котором украинские военнослужащие организовали оборону, уточнил Пушилин.
Ранее бойцы «Вагнера» взяли под контроль Салтовский мясокомбинат и четыре района Артемовска. Кроме того, штурмовики прорвались к трассе О-0506.
ДНР
Артемовск
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