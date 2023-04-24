Спецоперация 24 апреля 2023, 13:01 Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись на северо-западе и западе Артемовска Пушилин: российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска РИА «Новости»

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Российские силы в составе ЧВК «Вагнер» продвинулись в северо-западной и западной частях Артемовска за последние сутки. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, отвечая на вопрос ТАСС.

Исполняющий обязанности главы ДНР отметил, что ситуация в Артемовске остается напряженной. Однако российские силы продолжают штурмовать город.

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«Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК „Вагнер“ в западной и северо-западной частях Артемовска», — заявил Пушилин.

По словам врио главы ДНР, российские силы подошли к трудному участку. Это квартал высоток, в котором украинские военнослужащие организовали оборону, уточнил Пушилин.

Ранее бойцы «Вагнера» взяли под контроль Салтовский мясокомбинат и четыре района Артемовска. Кроме того, штурмовики прорвались к трассе О-0506.