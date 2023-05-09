Спецоперация 09 мая 2023, 13:49 Бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм последних укреплений ВСУ в Артемовске «Русская весна» сообщила о штурме «Вагнера» последней цитадели ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Пополнившие резервы свежими силами бойцы частной военной компании «Вагнер» приступили к атаке на последние укрепления позиции ВСУ в Артемовске (украинское название — Бахмут). Как сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“, в украинских сводках эти места назвали последней цитаделью.

Самые ожесточенные бои сейчас идут вдоль улицы Медведева, расположенной на севере Бахмута, в так называемой серой зоне. Командование российскими силами перебросило на место дополнительные штурмовые группы, которые продолжают движения по улицам Черняховского, Толбухина и Ирины Левченко. Для сдерживания натиска украинские войска начали использовать артиллерию.

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Атаки бойцов «Вагнера» продолжаются в районе перекрестка улиц Леваневского и Освободителей Донбасса. Группы российских сил ведут штурм сразу с нескольких направлений: от улицы Обороны, переулка Зои Космодемьянской и со стороны медицинского колледжа.

Украинские войска сохранили контроль над территорией Артемовска площадью чуть более двух километров. В минувший понедельник, 8 мая, портал «Военное обозрение» сообщил, что украинские боевики отступили к Северному пруду.

Российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что за сутки с воскресенья на понедельник бойцы частной военной компании «Вагнер» продвинулись в Артемовске на 280 метров, сократив площадь, находившуюся под контролем ВСУ.