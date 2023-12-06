Спецоперация 06 декабря 2023, 00:23 Бойцы батальона «Запад-Ахмат» уничтожили вышку ретранслятора, лишив ВСУ связи Кадыров: бойцы батальона «Запад-Ахмат» лишили ВСУ связи РИА «Новости»

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Бойцы батальона «Запад-Ахмат» уничтожили вышку ретранслятора, лишив связи солдат ВСУ. В результате украинские военнослужащие не смогли вызвать подкрепление и были уничтожены. Об это сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кроме того, Кадыров показал видео, на котором спецназ «Ахмат» поражает военные цели с помощью дрона-гранатометчика.

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Ранее глава Чечни предсказал дату окончания специальной военной операции. По словам Кадырова, Россия одержит победу в СВО в 2024 году. После того, как вооруженные силы РФ освободят несколько городов, Украина подпишет документ о капитуляции, уверен чеченский лидер.

В конце ноября Рамзан Кадыров сообщил, что три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону специальной операции на Украине. По его словам, военнослужащие хорошо подготовлены, оснащены и прекрасно мотивированы.