06 декабря 2023, 00:23
Бойцы батальона «Запад-Ахмат» уничтожили вышку ретранслятора, лишив ВСУ связи
Кадыров: бойцы батальона «Запад-Ахмат» лишили ВСУ связи
Бойцы батальона «Запад-Ахмат» уничтожили вышку ретранслятора, лишив связи солдат ВСУ. В результате украинские военнослужащие не смогли вызвать подкрепление и были уничтожены. Об это сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кроме того, Кадыров показал видео, на котором спецназ «Ахмат» поражает военные цели с помощью дрона-гранатометчика.
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Ранее глава Чечни предсказал дату окончания специальной военной операции. По словам Кадырова, Россия одержит победу в СВО в 2024 году. После того, как вооруженные силы РФ освободят несколько городов, Украина подпишет документ о капитуляции, уверен чеченский лидер.
В конце ноября Рамзан Кадыров сообщил, что три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону специальной операции на Украине. По его словам, военнослужащие хорошо подготовлены, оснащены и прекрасно мотивированы.
Рамзан Кадыров
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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