Бойцы батальона «Сомали» помогли раненным солдатам ВСУ
Солдаты ДНР эвакуировали сдавшихся украинских солдат, когда по ним открыли огонь свои
Бойцы батальона «Сомали» из ДНР помогли сдавшимся солдатам ВСУ. Об этом сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.
Обнаруженным в окопах украинским солдатам раздали бутылки с водой, раненым оказали медицинскую помощь. По словам сдавшихся украинцев, командование перебросило их на эти позиции для усиления.
В окопе также был обнаружен украинский военный в очень тяжелом состоянии, его тело полностью покрыто ожогами. Бойцы «Сомали» промыли ему глаза и оказали помощь.
«Спасибо за помощь, он мой друг», — поблагодарил один из них.
Когда сдавшихся в плен начали выводить из окопа, украинская сторона, узнав об эвакуации, открыла огонь по своим же. На видео слышно, как бойцы «Сомали» командуют солдатам ВСУ укрыться в блиндаже, чтобы спастись.
«В лисью нору, все в блиндаж, все в блиндаж! Пацаны, не стойте тут, заходите, аккуратно, с Богом, все нормально будет», — прокричали за кадром бойцы батальона.
Ранее представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили 170 националистов в ДНР. Также уничтожены 12 единиц военной техники.