Бойцы батальона «Сомали» помогли раненным солдатам ВСУ

Бойцы батальона «Сомали» из ДНР помогли сдавшимся солдатам ВСУ. Об этом сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.

Обнаруженным в окопах украинским солдатам раздали бутылки с водой, раненым оказали медицинскую помощь. По словам сдавшихся украинцев, командование перебросило их на эти позиции для усиления.

В окопе также был обнаружен украинский военный в очень тяжелом состоянии, его тело полностью покрыто ожогами. Бойцы «Сомали» промыли ему глаза и оказали помощь.

«Спасибо за помощь, он мой друг», — поблагодарил один из них.

Когда сдавшихся в плен начали выводить из окопа, украинская сторона, узнав об эвакуации, открыла огонь по своим же. На видео слышно, как бойцы «Сомали» командуют солдатам ВСУ укрыться в блиндаже, чтобы спастись.

«В лисью нору, все в блиндаж, все в блиндаж! Пацаны, не стойте тут, заходите, аккуратно, с Богом, все нормально будет», — прокричали за кадром бойцы батальона.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили 170 националистов в ДНР. Также уничтожены 12 единиц военной техники.