Спецоперация 01 марта 2023, 05:40 Бойцы батальона «Крым» вырвались из засады ВСУ и спасли женщину — СМИ РИА «Новости»: бойцы батальона Крым смогли вырваться из засады ВСУ и спасти женщину РИА «Новости»

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Бойцы российского батальона «Крым» с боем вырвались из устроенной солдатами ВСУ засады в Запорожской области. Также они спасли из-под обстрела женщину в селе Каменское. Об этом военнослужащие рассказали РИА «Новости».

Все произошло в середине января во время продвижения в Запорожской области, на подходе к селу Каменское. Тогда бойцы батальона оказались в засаде, которую устроили украинские военные. Российские бойцы приняли бой, они заняли оборону и открыли огонь из автоматов и гранатометов.

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В какой-то момент огонь со стороны ВСУ прекратился. Тогда российские военные переместились к домам на окраине Каменского, но из-за невыгодной позиции и численного перевеса противника решили вернуться.

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При отходе бойцы батальона заметили местную жительницу. Женщина подорвалась на мине. Военные вынесли ее к своей машине на руках. После этого пострадавшую доставили в госпиталь.

Жительница Соледара рассказала корреспонденту «360», как российские военные помогли ее семье и другим мирным жителям живыми и невредимыми покинуть город. По ее словам, бойцы откапывали вход в подвал, где ее семья укрывалась вместе с соседями. Женщина отметила, что российские солдаты выводили их из города, прикрывая собой от обстрелов украинских снайперов.