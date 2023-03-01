01 марта 2023, 05:40
Бойцы батальона «Крым» вырвались из засады ВСУ и спасли женщину — СМИ
РИА «Новости»: бойцы батальона Крым смогли вырваться из засады ВСУ и спасти женщину
Бойцы российского батальона «Крым» с боем вырвались из устроенной солдатами ВСУ засады в Запорожской области. Также они спасли из-под обстрела женщину в селе Каменское. Об этом военнослужащие рассказали РИА «Новости».
Все произошло в середине января во время продвижения в Запорожской области, на подходе к селу Каменское. Тогда бойцы батальона оказались в засаде, которую устроили украинские военные. Российские бойцы приняли бой, они заняли оборону и открыли огонь из автоматов и гранатометов.
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В какой-то момент огонь со стороны ВСУ прекратился. Тогда российские военные переместились к домам на окраине Каменского, но из-за невыгодной позиции и численного перевеса противника решили вернуться.
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При отходе бойцы батальона заметили местную жительницу. Женщина подорвалась на мине. Военные вынесли ее к своей машине на руках. После этого пострадавшую доставили в госпиталь.
Жительница Соледара рассказала корреспонденту «360», как российские военные помогли ее семье и другим мирным жителям живыми и невредимыми покинуть город. По ее словам, бойцы откапывали вход в подвал, где ее семья укрывалась вместе с соседями. Женщина отметила, что российские солдаты выводили их из города, прикрывая собой от обстрелов украинских снайперов.
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