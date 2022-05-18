Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в своем Twitter, что боевики «Азова»* в Мариуполе сдались безоговорочно, а не «завершили миссию на сталелитейном заводе», сообщило РИА «Новости».

Минобороны РФ объявило, что 16 мая заблокированные на «Азовстали» националисты и украинские военные начали массово сдаваться в плен. За сутки 265 человек сложили оружие. Из них 51 бойца пришлось госпитализировать, так как они оказались тяжело ранены.

Издание The New York Times написало, что Украина завершила «боевую миссию» в Мариуполе, бойцов эвакуируют, бой на сталелитейном заводе окончился. Дмитрий Полянский опубликовал твит, поправив журналистов.

«Не знал, что в английском столько способов донести простое сообщение: нацисты „Азова“* сдались безоговорочно», — заявил он.

* «Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.