Спецоперация 24 августа 2023, 03:10 Бойцы «Ахмата» зашли в тыл ВСУ и нашли миномет с нацистскими лозунгами Кадыров: бойцы «Ахмата» зашли в украинский тыл на Кременском направлении Freepik

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Разведчики подразделения «Ахмат» пробрались в тыл украинских военных на Кременском направлении. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что военнослужащие проникли в тыл противника на протяжении почти пяти километров. В ходе миссии бойцы обезвредили две растяжки и девять мин. Помимо этого военные обнаружили минометный расчет ВСУ.

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«Непосредственно сам миномет бойцы забрали с собой в качестве трофея. Отныне орудие будет работать по своим бывшим хозяевам», — отметил Кадыров.

По словам главы Чечни, найденный миномет еще раз продемонстрировал «фашистские взгляды врага». Оружие исписано нацистскими лозунгами.

Ранее военные подразделения «Ахмат» на Ореховском направлении ликвидировали десятки единиц украинской тяжелой техники. Среди уничтоженного орудия были иностранные вооружения и техника НАТО.