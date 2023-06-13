Спецоперация 13 июня 2023, 22:15 Бойцы «Ахмата» займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах Кадыров: «Ахмат» займется предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах РИА «Новости»

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Военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» вместе с остальными российскими бойцами будут предотвращать вылазки диверсантов ВСУ в приграничных регионах. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона „Запад-Ахмат“», — заявил он.

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По словам главы Чечни, российское оборонное ведомство вместе с командованием бойцов формируют наиболее результативные меры по решению этого вопроса. Кадыров выразил уверенность, что намеченные цели будут легко достигнуты.

Ранее стало известно, что «Ахмат» за год и три месяца подготовил и отправил десятки тысяч солдат в зону спецоперации. Высланные подразделения имели определенные льготы на своем уровне, но это не исключало необходимость в «общей урегулированности социального пакета». Чтобы уровнять бойцов, между добровольческим отрядом и Минобороны РФ подпишут контракт.